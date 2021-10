Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 27 octobre 2021 à 10h45 par B.C.

Visé par Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjær, Zinedine Zidane ne serait pas très emballé à l’idée de rejoindre les Red Devils, et ce pour plusieurs raisons.

Comme en 2018, Zinedine Zidane a quitté de son plein gré le Real Madrid à l’issue de la saison dernière. Le Français est resté maître de son destin et profite désormais de son temps libre, mais certains clubs rêveraient de faire appel à lui. D’après la presse espagnole, Zinedine Zidane resterait dans le collimateur du PSG dans un moment où Mauricio Pochettino est loin de faire l’unanimité, mais c’est Manchester United qui semble à l'heure actuelle le plus déterminé à s’attacher ses services. Ole Gunnar Solskjær est clairement menacé après l’humiliation contre Liverpool (5-0) et Zinedine Zidane apparaît comme une priorité aux yeux des Red Devils , au même titre qu’Antonio Conte. D’après les récentes informations divulguées dans El Chiringuito , Manchester United aurait déjà approché l’entraîneur tricolore et attendrait une réponse définitive dans les prochains jours. Mais de son côté, Zinedine Zidane ne serait pas pressé à l’idée de faire ses débuts en Premier League.

Zidane pas emballé par Manchester United