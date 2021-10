Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Manchester United... Que doit faire Zidane pour son avenir ?

Publié le 27 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre depuis son départ du Real Madrid cet été, Zinedine Zidane est annoncé dans le viseur de nombreux clubs. Mais quel choix doit-il faire ?

Zinedine Zidane est un homme convoité. De retour sur le banc du Real Madrid en 2019 après y avoir remporté trois Ligues des champions de suite, le technicien français a ajouté un titre de champion d'Espagne à son palmarès déjà impressionnant. Mais depuis cet été, Zinedine Zidane est de nouveau libre et alors que les premiers postes prestigieux pourraient être prochainement libérés, le nom de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France est cité dans de nombreux clubs à l'image de Manchester United où Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais sur la sellette. Mais Zinedine Zidane doit-il s'installer sur le banc des Red Devils ?

