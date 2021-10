Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane prêt à dire oui au Qatar ?

Publié le 27 octobre 2021 à 13h45 par T.M.

Pour Zinedine Zidane, le retour au premier plan serait de plus en plus proche. Et pour le technicien, l’avenir pourrait bien s’écrire du côté du PSG. Explications.

En mai dernier, Zinedine Zidane a dit stop au Real Madrid. Alors qu’il avait pourtant encore un an de contrat, l’entraîneur français a décidé de prendre un peu de recul avec le football pour se reposer. Mais cette période pourrait prochainement se terminer. Si Zidane est annoncé comme celui qui remplacera Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial 2022, il pourrait finalement reprendre les commandes d’un club. Lequel ? Différentes pistes existent pour Zizou, dont celle menant au PSG.

Le successeur de Pochettino ?