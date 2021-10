Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace inattendue pend au nez de Leonardo pour Pochettino !

Publié le 27 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au PSG, Mauricio Pochettino fait parler de lui dans la presse et serait d’ailleurs admiratif de Manchester United selon The Athletic alors que les Red Devils pourraient rapidement chercher un nouveau coach.

Arrivé à l’hiver 2021 afin de succéder à Thomas Tuchel licencié au Noël 2020, Mauricio Pochettino a su montrer l’étendue de son management en Ligue des champions et particulièrement face au FC Barcelone et au Bayern Munich. Cependant, l’identité de jeu est toujours recherchée par les observateurs et semblerait l’être aussi à Doha d’après les informations du journaliste Abdellah Boulma. De quoi affirmer que Mauricio Pochettino ne ferait pas l’unanimité au PSG bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en juin 2023 en fin de saison dernière.

Pochettino admirerait Manchester United