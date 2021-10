Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi a une surprenante opportunité pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant eu Mauro Icardi à ses ordres et semblant avoir relégué cette option au second plan sur la fin de son aventure au PSG, Thomas Tuchel s’intéresserait désormais au profil de l’international argentin si l’on en croit les informations d’Ekrem Konur qui évoque un intérêt de Chelsea.

En raison de son temps de jeu et de l’arrivée surprise de Lionel Messi au PSG cet été et plus récemment de ses problèmes conjugaux avec sa conjointe et représentante Wanda Nara, l’avenir de Mauro Icardi est considérablement évoqué dans la presse. Il a dernièrement été question d’un retour en Italie afin de s’engager en faveur de la Juventus ou du Milan AC, et à présent, il se pourrait que l’attaquant du PSG figure désormais dans le viseur de Chelsea.

D’imminentes discussions entre Chelsea et le PSG pour Icardi ?