Mercato - PSG : Un départ imminent pour Mauricio Pochettino ? La réponse !

Publié le 27 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que cela commence à chauffer pour Mauricio Pochettino, un départ ne serait pas encore à l’ordre du jour pour l’entraîneur du PSG.

Bien que les résultats soient très bons pour le PSG, en tête de la Ligue 1 et de son groupe en Ligue des Champions, le contenu des matchs n’est pas à la hauteur des attentes. Et à cause de cela, Mauricio Pochettino est pointé du doigt. Les critiques sont de plus en plus nombreuses et forcément, on commence à s’interroger concernant l’avenir de l’Argentin sur le banc du PSG. A peine un an après son arrivée, Pochettino pourrait-il déjà partir ?

Pas de danger pour Pochettino ?