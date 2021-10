Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer, fake news… Le nouveau coup de gueule de Pogba !

Publié le 27 octobre 2021 à 13h15 par Th.B.

La presse britannique a confié ce mercredi que Paul Pogba aurait refusé de discuter avec Ole Gunnar Solskjaer après son carton rouge et la déroute de Manchester United dimanche face à Liverpool (5-0) alors qu’en parallèle, le PSG resterait en embuscade pour l’attirer gratuitement l’été prochain. L’occasion pou Paul Pogba de mettre les choses au clair sur cette histoire.

Ce mercredi, The Sun a semble-t-il mis le feu aux poudres du côté de Manchester. Alors que les Red Devils se sont lourdement inclinés dimanche dernier lors du derby d’Angleterre face à Liverpool (5-0), Pogba est entré en jeu en seconde période et a été exclu un quart d’heure après son apparition sur la pelouse d’Old Trafford. Dans les vestiaires, le milieu de terrain de United se serait excusé auprès de ses coéquipiers pour son intervention illicite, mais pas auprès d’Ole Gunnar Solskjaer selon le tabloïd britannique. Un froid entre les deux hommes qui mettrait les discussions au sujet de sa prolongation de contrat en attente. Le PSG pourrait donc potentiellement rafler la mise dans cette opération l’été prochain lorsque Pogba serait alors agent libre. Cependant, le joueur de Manchester United est monté au créneau sur son compte Twitter ce mercredi matin en faisant passer le message suivant. « Fake news. De gros mensonges pour faire les gros titres ».

«Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vus alors qu'il n'y a rien à voir»