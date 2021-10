Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision tonitruante prise par Pogba pour son avenir ?

Publié le 27 octobre 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que Manchester United est en crise, la situation traversée par les Red Devils pourrait directement influencer l’avenir de Paul Pogba, dans le viseur de plusieurs cadors européens à l’instar du PSG.

Humilié par Liverpool (5-0) sur la pelouse d’Old Trafford, Manchester United traverse une crise profonde qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Ole Gunnar Solskjær est plus que jamais sur un siège éjectable et se retrouve au coeur des critiques, bien que la direction pourrait décider de lui laisser une dernière chance avant un éventuel licenciement. Cependant, la relation entre l’entraîneur de Manchester United et son vestiaire semble rompue, et ce malaise se ressentirait notamment avec Paul Pogba. Les deux hommes seraient en effet en froid et rien ne s’est arrangé après les événements du week-end dernier, qui ont vu l’international français débuter le choc face aux Reds sur le banc de touche avant de se faire exclure quinze minutes seulement après son entrée en jeu. Libre à l’issue de la saison et courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus, Paul Pogba pourrait ainsi dire stop.

Rupture totale entre MU et Pogba ?