Mercato - Real Madrid : Hazard prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 27 octobre 2021 à 8h30 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au Real Madrid et ne disposant pas d’un statut d’indiscutable, Eden Hazard serait prêt à retrouver l’élite du football anglais. Une solution qui plairait à la fois au Real Madrid et à Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid pourrait prendre la décision de tourner la page Eden Hazard plus tôt que prévu. Lors de la trêve internationale de septembre, le numéro 7 du Real Madrid profitait du rassemblement avec la sélection belge pour se livrer sur ses ambitions à HLN pour cette saison à la Casa Blanca. S’il était moins gêné par les pépins physiques, Hazard évoquait une bonne saison à la fois pour lui et le Real Madrid. Cependant, l’ex-ailier du LOSC et de Chelsea a contracté une nouvelle blessure à l’occasion de la trêve internationale d’octobre et n’a pas disputé la moindre minute lors du Clasico de dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou. (1-2). L’occasion pour Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la Casa Blanca, de faire un point sur la situation du Belge et de son choix de ne pas l’aligner face au Barça en conférence de presse mardi. « Il a absolument tout. Il doit tenir son rang. Mais il en a toutes les caractéristiques : qualité, motivation... Il arrive parfois qu'il y ait des moments où l'entraîneur préfère les autres. ».

Les différentes parties veulent un départ d’Hazard en janvier… pour l’Angleterre !