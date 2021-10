Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’intuition de Laporta est validée pour la succession de Koeman !

Publié le 27 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé comme potentiel successeur de Ronald Koeman et priorité de Joan Laporta pour le poste d’entraîneur, Xavi Hernandez rêverait du poste du technicien néerlandais d’après son joueur Santi Cazorla à Al-Sadd.

Malgré d’incessantes rumeurs à propos d’un licenciement de Ronald Koeman à la toute fin du mois de septembre, Joan Laporta a finalement fait le choix de conserver le technicien néerlandais dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la saison. En faisant le choix de ne pas se séparer de Koeman en cours d’exercice, le président du FC Barcelone évite le fait de lui payer des indemnités et de devoir trouver un successeur en catastrophe. En ce qui concerne l’après-Koeman, Xavi Hernandez semblerait être la priorité du président Laporta. Et il se pourrait que le patron du FC Barcelone ait vu juste.

« Je le sens prêt et c'est aussi son rêve »