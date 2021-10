Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage lourd de sens sur un retour de Xavi !

Publié le 26 octobre 2021 à 12h00 par D.M.

Joueur d'Al-Sadd, Santi Cazorla a indiqué que Xavi était prêt à faire son retour au FC Barcelone et à prendre les rênes de l'équipe première.

Pour Ronald Koeman, la situation ne s’arrange pas. Battu par le Real Madrid ce dimanche (1-2), le FC Barcelone s’enfonce un peu plus au classement de la Liga. Le technicien néerlandais pourrait ne pas terminer la saison et pourrait bien être remplacé par Xavi, qui n’a pas caché son envie de reprendre l’équipe première : « Mon idéal est d'entraîner Barcelone. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier de l'être. Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de trancher, mais pour le moment je suis très content ici. »

« Xavi est prêt à coacher le Barça »