Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone donne une réponse claire à Messi pour Agüero !

Publié le 26 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Lionel Messi souhaiterait que Sergio Agüero rejoigne le PSG. Le club parisien aurait pris contact avec le FC Barcelone et aurait proposé un échange avec Mauro Icardi, mais Joan Laporta ne semble pas particulièrement intéressé.

Arrivé au FC Barcelone en juillet dernier, Sergio Agüero a rejoint les rangs de Ronald Koeman avec l’espoir d’évoluer avec son grand ami et partenaire en sélection Lionel Messi. Mais quelques semaines après sa venue, le Kun voyait son compatriote prendre la direction de Paris et signer son contrat avec le PSG. Mais à en croire la presse étrangère, c’est en France que les deux Argentins pourraient se côtoyer. Selon TMW et El Nacional, Lionel Messi aurait demandé à ses dirigeants de recruter Sergio Agüero lors des prochaines sessions de transferts.

Laporta a donné sa réponse au PSG