Mercato - OM : L’heure du départ a sonné pour Boubacar Kamara !

Publié le 27 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Si Boubacar Kamara est toujours un joueur de l’OM aujourd’hui, son avenir doit s’écrire ailleurs selon Konrad de la Fuente, son coéquipier.

Les rumeurs ont été nombreuses concernant Boubacar Kamara. Pour le joueur de l’OM, le départ semblait même acté à en croire les différentes rumeurs. Toutefois, cet été, le protégé de Jorge Sampaoli n’a finalement pas quitté le club phocéen. Aujourd’hui, Kamara est donc toujours à l’OM, mais le départ ne serait que partie remise, d’autant plus que le minot est dans sa dernière année de contrat et pourra donc partir librement à la fin de la saison s’il ne prolonge pas d’ici là.

« Il est prêt à faire le saut dans un grand club »