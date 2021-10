Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria avec William Saliba !

Publié le 27 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Si William Saliba n’en finit plus d’impressionner avec l’OM, son avenir ne devrait toutefois pas s’écrire du côté de la Canebière.

Cet été, pour renforcer la charnière centrale de l’OM, Pablo Longoria est allé piocher à Arsenal. N’entrant toujours pas dans les plans de Mikel Arteta chez les Gunners, William Saliba a de nouveau été prêté, et après l’ASSE et l’OGC Nice, c’est donc le club phocéen qu’il a rejoint. Le Français a ainsi été prêté pour la saison, le tout sans option d’achat. Mais face aux grosses performances de Saliba, Pablo Longoria serait tenté de le conserver plus longtemps que prévu. Une mission perdue d’avance ?

Arsenal compte sur Saliba !