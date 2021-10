Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 0h30 par D.M.

Ancien joueur de l'OM, Samir Nasri conseille à Boubacar Kamara de prolonger son contrat avec le club marseillais.

Désireux de récupérer des liquidités lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria aurait envisagé de vendre Boubacar Kamara à un an de la fin de son contrat avec l’OM. Finalement, le polyvalent joueur est resté au sein de son club formateur, mais son avenir devrait revenir au centre de l’actualité en janvier prochain. Selon Calciomercato.com , l’OM pourrait prendre la décision de le vendre lors du prochain mercato hivernal afin de toucher une petite somme d’argent. Le Milan AC serait en pole pour l’accueillir, même si Newcastle et Wolverhampton pourraient revenir à la charge pour Kamara.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger »