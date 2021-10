Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Le successeur de Solskjær est déjà trouvé !

Publié le 26 octobre 2021 à 22h20 par A.C.

Plus critiqué que jamais, Ole Gunnar Solskjær pourrait être débarqué par Manchester United au cours des prochains jours.

Quelque chose s’est cassée entre Ole Gunnar Solskjær et ses joueurs. Soutenu jusque-là par tout Manchester United, le technicien norvégien semble toujours plus proche d'un départ et la presse britannique évoque plusieurs noms pour le remplacer. Il y en a un qui revient sans cesse avec Antonio Conte, sans club depuis son départ de l’Inter à la fin de saison dernière. D’après les informations de Fabrizio Romano, cette piste pourrait bien se concrétiser, avec l’Italien qui semble persuadé de pouvoir gagner un titre assez rapidement avec l’effectif mancunien actuel. Pour rappel, la dernière expérience de Conte en Premier League a été sur le banc de Chelsea, avec un titre de champion d’Angleterre en 2017.