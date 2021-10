Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp confronté à un énorme dilemme pour Salah ?

Publié le 27 octobre 2021 à 12h45 par Th.B.

Alors que Mohamed Salah figurerait dans la short-list du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Liverpool craindrait de perdre son attaquant si le club de la Mersey continuait de refuser de s’aligner sur les demandes financières de l’Égyptien et de son représentant.

« Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi » . À l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports vendredi dernier et alors que les rumeurs concernant son avenir s’accentuaient, Mohamed Salah faisait passer le message ci-dessus. Sa priorité est claire : poursuivre à Liverpool et même y raccrocher ses crampons. Cependant, l’attaquant égyptien des Reds est âgé de 29 ans et veut signer un gros contrat selon la presse anglaise, son bail expirant en juin 2023 au sein du club de la Mersey . Ce qui coincerait en raison de la politique sportive de Liverpool alors qu’en parallèle, le PSG songerait à Salah pour la succession de Kylian Mbappé.

Liverpool déterminé à garder Salah, mais pas de répondre à ses exigences financières…