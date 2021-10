Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria était prêt à prendre une décision radicale avec Caleta-Car !

Publié le 27 octobre 2021 à 11h10 par T.M.

Alors que Duje Caleta-Car retrouve actuellement du temps de jeu avec l’OM, les choses auraient pu se passer bien différemment pour le Croate. Explications.

Depuis quelques matchs désormais, Duje Caleta-Car retrouve une place importante avec l’OM et il rend bien cette confiance accordée par Jorge Sampaoli en brillant sur le terrain. Cela change du début de saison où le Croate était habitué au banc de touche. Une sanction loin d’être sportive visiblement. En effet, Pablo Longoria et l’OM auraient fait payer à Caleta-Car son transfert avorté cet été, malgré différentes offres. La punition semble donc être aujourd’hui terminée, mais cela aurait pu durer bien plus longtemps…

La colère de l’OM !