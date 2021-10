Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a connu un gros échec cet été !

Publié le 27 octobre 2021 à 9h10 par T.M.

Si le mercato estival a été animé à l’OM, tout n’a pas été tout rose pour Pablo Longoria, qui s’est retrouvé face à certaines difficultés au moment de boucler des dossiers, dont notamment celui de Duje Caleta-Car.

Très actif dans le sens des arrivées cet été, l’OM devait également l’être pour les départs. En effet, le club phocéen avait besoin de vendre pour renflouer les caisses. Toutefois, pour Pablo Longoria, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu à ce sujet. Si le président de l’OM a notamment réussi à se débarrasser de Dario Benedetto ou encore Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara, qui étaient également destinés à s’en aller, sont finalement restés sur la Canebière. Pourtant, en ce qui concerne le Croate, Longoria s’était visiblement démené en coulisse.

Il y avait des offres pour Caleta-Car !