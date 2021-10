Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : De la Fuente s'enflamme pour une recrue estivale de Longoria !

Publié le 27 octobre 2021 à 7h30 par D.M.

Arrivé cet été à Marseille, Konrad de la Fuente a loué les qualités de William Saliba, prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison par Arsenal.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, William Saliba est vite parvenu à s’imposer au sein de l’équipe titulaire de Jorge Sampaoli grâce à ses très bonnes prestations sur le terrain. « Tout le monde le connaissait. Quand il est arrivé, j'ai vu qu'il était très mature, on peut le voir dans son jeu. Il sait quand prendre le risque et ne pas le prendre, c'est très fort pour quelqu'un de son âge. C'est un top joueur, il est à l'écoute, je suis très proche de lui et je pense que ça va être un énorme joueur et je l'espère pour lui parce qu'il le mérite » a confié Pape Gueye en conférence de presse au sujet du défenseur central.

« Il est très fort »