Mercato - OM : Gueye valide une grosse recrue de Longoria !

Publié le 26 octobre 2021 à 16h10 par La rédaction

Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme de prêt en provenance d'Arsenal, William Saliba s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense de l'OM. De quoi impressionner son coéquipier Pape Gueye.

Alors qu'il ne rentrait pas dans les plans de Mikel Artera à Arsenal, William Saliba semble en revanche déjà faire l'unanimité à l'OM. Le joueur de 20 ans a été prêté l'été dernier par les Gunners au club olympien. À Marseille, Saliba enchaîne les titularisations sous les ordres de Jorge Sampaoli. Lors du Clasico contre le PSG dimanche dernier, le défenseur central a livré une nouvelle prestation de haute volée, confirmant ainsi son énorme potentiel. Pour le milieu de terrain marseillais Pape Gueye, William Saliba aurait tout d'un grand.

« Je pense que ça va être un énorme joueur »