Mercato - PSG : Pour cette piste de renom de Doha, c’est terminé !

Publié le 26 octobre 2021 à 15h30 par Th.B. mis à jour le 26 octobre 2021 à 15h35

Malgré la volonté du PSG de définitivement s’attacher les services de Nuno Mendes, seulement prêté par le Sporting Lisbonne, Leonardo et les dirigeants parisiens auraient des vues sur Theo Hernandez. Cependant, les efforts du club de la capitale devraient être vains.

Avant qu’Achraf Hakimi ne soit recruté à l’intersaison, Theo Hernandez aurait également été une piste prise en considération par le PSG afin de renforcer la position de latéral gauche. Finalement, après que l’ex-arrière latéral de l’Inter, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi et Sergio Ramos aient débarqué au PSG, Nuno Mendes a déposé ses valises à la toute fin du mercato. Sous la forme d’un prêt d’une saison, l’international portugais de 19 ans est venu renforcer la position de latéral gauche de l’effectif de Mauricio Pochettino. Et alors que seulement une poignée de semaines se sont écoulées, les décideurs du PSG auraient déjà fait le choix de lever l’option d’achat fixée à 40M€ dans le prêt de Mendes selon le journaliste Fabrizio Romano. Cependant, l’éventuel recrutement de Nuno Mendes n’étancherait pas la soif de renforts de Leonardo à cette position. C’est du moins l’information communiquée par 20 Minutes ces derniers temps en évoquant le dossier Hernandez. Le directeur sportif du PSG aurait la ferme intention de tenter sa chance à fond auprès du Milan AC et du Français qui dispose désormais du statut d’international en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, les plans du PSG pour Theo Hernandez.

