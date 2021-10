Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur le feuilleton Caleta-Car !

Publié le 27 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Duje Caleta-Car retrouve du temps de jeu à l’OM. Depuis le début de la saison, le Croate était plutôt sur le banc de touche. Comme une sanction pour avoir refusé de partir cet été ?

Le ciel se dégage pour Duje Caleta-Car ! Le Croate rejoue enfin avec l’OM et les performances sont plutôt convaincantes, comme cela a été le cas lors du Classique face au PSG. Caleta-Car regagne donc des points auprès de Jorge Sampaoli, après avoir longtemps fréquenté le banc de touche. En effet, depuis le début de la saison, l’ancien de Salzbourg n’est qu’un second choix à l’OM, mais cela n’aurait pas été une sanction sportive.

« Une décision administrative, plus que sportive »