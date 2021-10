Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un énorme message à Caleta-Car !

Publié le 26 octobre 2021 à 17h10 par A.M.

Longtemps écarté, notamment pour son refus d'être vendu cet été, Duje Caleta-Car revient en force dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Et ce dernier est ravi du retour de l'international croate.

Cet été, l'OM a réalisé un recrutement impressionnant, mais du côté des ventes, Pablo Longoria aurait aimé faire entrer un peu plus d'argent dans les caisses. Parmi les joueurs identifiés pour un départ, Duje Caleta-Car était en tête de liste. Cependant, alors que l'OM avait refusé de le vendre à Liverpool lors du précédent mercato d'hiver, c'est cette fois-ci l'international croate qui a décidé de repousser les offres de Wolverhampton et Newcastle, ce qui a privé le club phocéen d'une belle vente. Duje Caleta-Car avait d'ailleurs été relégué au second plan depuis le début de saison.

«C'est important de récupérer des joueurs comme lui»