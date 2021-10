Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barça, Sampaoli… Konrad de la Fuente dit tout sur son arrivée !

Publié le 26 octobre 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Arrivé cet été à l’OM, Konrad de la Fuente a profité de son passage sur la chaîne Twitch du journaliste Gerard Romero pour se prononcer sur sa décision de quitter le FC Barcelone et ses premiers mois dans la cité phocéenne.

Pablo Longoria promettait du changement au début de l’été, et le président de l’OM a tenu parole en mettant la main sur onze renforts au total. Konrad de la Fuente fait ainsi partie des nouveaux visages du club phocéen cette saison, lui qui a fait ses classes au centre de formation du FC Barcelone. En manque de temps de jeu chez les Blaugrana , l’ailier américain a décidé de quitter le club culé pour rejoindre Marseille, un choix payant jusqu’à maintenant puisque Jorge Sampaoli fait confiance en sa recrue estivale, auteure de deux passes décisives en Ligue 1 depuis ses débuts à l'OM. Interrogé par le journaliste espagnol Gerard Romero sur Twitch , Konrad de la Fuente reconnaît que ce départ du Barça était inéluctable.

« C'est moi qui ai décidé de partir »

« C'est moi qui ai décidé de partir, depuis six mois j'en parlais avec mes représentants, en étant réaliste, il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première. La différence est là. J'ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant. Ce n'aurait pas été la même chose. Je ne sais pas ce que pensait (Ronald) Koeman de moi. J'ai passé la saison dernière avec eux, mais je n'ai presque pas joué (3 apparitions avec l'équipe première toutes compétitions confondues, ndlr). J'étais content d'être là et de m'entraîner avec les meilleurs. J'ai beaucoup appris. C'était une bonne expérience », explique Konrad de la Fuente, apparu à onze reprises cette saison. Pour autant, l’international américain reste attaché au FC Barcelone, au point qu’un retour du côté du Camp Nou dans les prochaines années n’est pas à exclure pour lui : « Je suis très culé (supporter du Barça, ndlr), on ne sait jamais l'avenir, je suis concentré sur ma saison ici, le reste, on verra plus tard. »

« Je me suis assez bien adapté »