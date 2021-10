Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de De la Fuente sur un retour au FC Barcelone !

Publié le 26 octobre 2021 à 11h45 par B.C.

Recruté cet été par l’Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente n’exclut pas un possible retour au FC Barcelone.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Konrad de la Fuente a pris la décision de quitter la Catalogne pour rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Un choix payant pour l’international américain, puisque Jorge Sampaoli utilise régulièrement sa recrue estivale, à la différence de Ronald Koeman la saison dernière. « J’ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant. Ce n'aurait pas été la même chose », a reconnu l’attaquant de l’OM dans un live Twitch avec le journaliste Gerard Romero. Pour autant, Konrad de la Fuente n’exclut pas un possible retour chez les Blaugrana à l’avenir.

« Je suis supporter du Barça, on ne sait jamais l’avenir »