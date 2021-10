Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une bombe sur Mauricio Pochettino !

Publié le 27 octobre 2021 à 8h45 par T.M. mis à jour le 27 octobre 2021 à 9h06

Malgré les résultats du PSG, Mauricio Pochettino n’est pas au mieux sur le banc du club de la capitale. Et de l’autre côté de la Manche, les rumeurs commencent à se multiplier concernant l’Argentin.

En janvier dernier, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG en lieu et place de Thomas Tuchel. Toutefois, jusqu’à présent, l’Argentin peine à convaincre, n’arrivant pas à donner une vraie identité à son équipe, malgré un effectif composé de stars. Face à cela, les critiques commencent à être de plus en plus nombreuses et malgré une prolongation il y a quelques mois, Pochettino voit son avenir être remis en question. Et dans le même temps, les choses bougent également du côté de l’Angleterre.

L’option numéro 1 !