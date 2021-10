Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur les premiers pas de Lionel Messi à Paris !

Publié le 27 octobre 2021 à 8h15 par D.M. mis à jour le 27 octobre 2021 à 8h19

Présent en Catalogne depuis 2000, Lionel Messi a décidé de mettre fin à une aventure de vingt et un an avec le FC Barcelone. Aujourd'hui au PSG, l'attaquant argentin aurait le plus grand mal à s'acclimater à cette nouvelle vie.

Présent à Barcelone depuis 2000, Lionel Messi n’imaginait pas quitter la Catalogne à l’issue de son contrat. Jusqu’au bout, l’attaquant argentin espérait parvenir à un accord total avec ses dirigeants. La presse espagnole avait évoqué une prolongation imminente, mais le FC Barcelone publiait un communiqué au cours du mois d’août afin d’annoncer le départ de Lionel Messi. Sonné, le joueur a fait ses adieux à son club de cœur lors d’une cérémonie émouvante organisée au Camp Nou. Quelques heures après cette conférence de presse, Messi s’engageait avec le PSG et entamer une nouvelle page de sa carrière à 34 ans.

Lionel Messi peine à s'adapter à sa nouvelle vie parisienne