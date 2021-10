Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fake news, Raiola… Le feuilleton Pogba part dans tous les sens !

Publié le 27 octobre 2021 à 12h30 par Th.B.

Dans le coup pour accueillir Paul Pogba en tant qu’agent libre l’été prochain, le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour satisfaire le champion du monde tricolore. Cependant, le club parisien resterait dans le flou total quant aux intentions du clan Pogba, en atteste la dénonciation de « fake news » du joueur et l’annonce de son agent sur sa situation à Manchester United.

Le PSG serait susceptible de participer à une bataille aux enchères avec le reste des prétendants de Paul Pogba l’été prochain si sa situation contractuelle ne se résolvait pas d’ici-là du côté de Manchester United. En effet, l’engagement qui lie le champion du monde aux Red Devils prendra fin à la fin de la saison et rien ne laisse entendre qu’il le prolongerait incessamment sous peu à en croire la presse anglaise. Cependant, Paul Pogba a récemment fait savoir qu’il était heureux d’évoluer au sein de l’effectif de Manchester United sans pour autant sceller son avenir lors de son passage au micro de Sky Sport mercredi dernier après la victoire de Manchester United sur l’Atalanta en Ligue des champions (3-2). « J'aime jouer ici (à Manchester United). Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici ». De quoi permettre au PSG et au Real Madrid de se mettre à rêver d’une arrivée en tant qu’agent libre de Paul Pogba l’été prochain. D’ailleurs, selon The Independent , le club de la capitale serait prêt à offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ au champion du monde tricolore pour qu’il accepte d’arborer la tunique du PSG la saison prochaine. Mais le flou risque de régner encore un moment dans ce feuilleton.

Mino Raiola laisse planer le doute…

D’après les informations du Times , l’avenir de Paul Pogba ne serait pas vraiment clair que ce soit pour une prolongation à Manchester United ou un départ ailleurs. Certes, les dirigeants des Red Devils seraient à première vue déterminés à conserver leur champion du monde. Cependant, les doutes planeraient autour d’un renouvellement de ce contrat, d’autant plus que le Real Madrid et le PSG ne lâcheraient absolument rien en coulisse en ce qui concerne la course à la signature de Paul Pogba une fois qu’il sera agent libre en fin de saison. Interrogé par The Times au sujet de la situation de son client, Mino Raiola n’a pas clairement donné le ton concernant l’avenir de Paul Pogba. « Il faudrait demander à Manchester United ce qu'il en est. En ce moment, tout est calme. Il n'y a pas de mise à jour ».

…Pogba crie aux fake news !