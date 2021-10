Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme doute de William Saliba pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2021 à 12h10 par Th.B.

Alors que les dirigeants d’Arsenal sembleraient déterminés à profiter de la bonne forme de William Saliba à l’OM en marge de la saison prochaine, l’international espoir français de 20 ans ne serait pas emballé par un retour chez les Gunners en l’état. Explications.

« L’OM, c’est un club très spécial avec les supporters et tout, c’est un club de fou ! Je suis 100% marseillais moi (rires) ». Voici le message que William Saliba faisait récemment passer à Téléfoot en écoutant un son de Jul, rappeur marseillais, dans sa voiture tout en faisant le réputé signe de l’artiste. Prêté cet été par Arsenal et pour l’intégralité de la saison à l’OM sans option d’achat, Saliba fait forte impression à Marseille, que ce soit auprès de son entraîneur Jorge Sampaoli ou de son numéro 10 Dimitri Payet. Cependant, d’après Goal , Arsenal compterait sur ses services pour le prochain exercice. À moins que Saliba ne fasse entendre sa voix ?

Saliba, pas déterminé à retourner à Arsenal…