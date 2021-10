Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé relancée par une offre astronomique ? La réponse !

Publié le 27 octobre 2021 à 22h45 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui s’approche dangereusement de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour le remplacer.

Plus le temps passe et plus le Paris Saint-Germain semble envisager le pire des scénarios. Dès le 25 aout dernier déjà, nous vous annoncions sur le10sport.com que les dirigeants parisiens suivent Erling Haaland et Robert Lewandowski pour pallier le départ de Kylian Mbappé. D’autres pistes semblent toutefois avoir été activées par Leonardo, puisqu’en en Italie on annonce un intérêt prononcé du PSG pour Victor Osimhen. Après une première saison compliquée, l’ancien du LOSC réalise un début de saison fracassant avec le Napoli, qui caracole ne tête de la Serie A.

Le Bayern Munich n’a jamais offert 100M€ pour Osimhen