Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris est-il vraiment prêt au départ de Pochettino ?

Publié le 28 octobre 2021 à 1h15 par La rédaction

En Angleterre, certains médias affirment que la piste menant à Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, pourrait avancer du côté de MU. Analyse.

Selon le média anglai s The Athetic, l’option d’un départ précipité de Mauricio Pochettino serait aujourd’hui à prendre en considération, le PSG n’étant pas satisfait de son travail, et Manchester United songeant à lui pour relancer l’équipe et le technicien argentin ayant toujours rêvé d’entraîner les Red Devils . Que faut-il en penser ?

Si rien ne s’ouvre pour Zidane…

S’il est vrai que Manchester United a déjà songé à Pochettino dans le passé, au moment du départ de José Mourinho, s’il est tout aussi exact que le coach argentin a toujours été attiré par l’idée d’entraîner United, il apparaît en revanche peu probable que le PSG tranche de manière aussi radicale le cas de son entraîneur. La seule raison qui pourrait inciter Paris à une telle précipitation serait qu’une ouverture intervienne aujourd’hui sur la piste Zidane. Or ce dernier n’a pas répondu favorablement aux avances du PSG l’été dernier, il n’y a donc aucune raison que cela change en pleine saison. Dans ces conditions, il est hautement improbable que Paris se sépare de Pochettino aujourd’hui.