Mercato - OM : Mbappé, Iniesta... Longoria a réalisé un joli coup avec De la Fuente !

Publié le 28 octobre 2021 à 0h30 par D.M.

Ancien coach de la réserve du FC Barcelone, Francisco Javier Garcia Pimienta a loué les qualités de son ancien joueur, Konrad de la Fuente, arrivé à Marseille l'été dernier.

Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente a décidé de rejoindre l’OM afin d’obtenir du temps de jeu dans l’un des grands championnats européens. « C'est moi qui ai décidé de partir, depuis six mois j'en parlais avec mes représentants, en étant réaliste, il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première » a confié le joueur américain. Lié au club marseillais jusqu’en 2025, De la Fuente n’a pas été souvent titularisé cette saison par Jorge Sampaoli, mais pourrait vite faire la différence comme l’a laissé entendre son ancien entraîneur Francisco Javier Garcia Pimienta. Passé par le FC Barcelone, le technicien a indiqué que De la Fuente devrait vite devenir un top joueur.

« Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top »