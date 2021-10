Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez, Sampaoli... Mandanda n'avait aucune chance cet été !

Publié le 27 octobre 2021 à 23h30 par A.M.

Alors que l'une des premières décisions de Jorge Sampaoli à l'OM a été de mettre en concurrence Steve Mandanda, ce n'est pas la première fois que l'Argentin fait ce choix.

Cet été, Jorge Sampaoli a fixé un objectif clair à Pablo Longoria, à savoir recruter un nouveau gardien de but. Et pas seulement pour remplacer Yohann Pelé dont le contrat arrivait à échéance, mais également pour concurrencer Steve Mandanda. Et pour cause, le technicien argentin voulait absolument un portier doté d'un excellent jeu au pied, ce qui n'est pas le point fort de l'international français. Dans cette optique, Pau Lopez a débarqué sous la forme d'un prêt en provenance l'AS Roma et semble avoir pris le dessus sur Steve Mandanda. Mais si ce choix a surpris à l'OM compte tenu de l'importance de l'ancien Havrais, les connaisseurs de Jorge Sampaoli sont moins étonnés.

Ce n'est pas la première fois que Sampaoli réclame un nouveau gardien