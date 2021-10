Foot - OM

OM - Malaise : Lopez, concurrence... Cette terrible sortie sur la situation de Mandanda !

Publié le 26 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Doublure de Steve Mandanda jusqu'à la fin de la saison dernière, Yohann Pelé s'est prononcé sur la situation du portier et sur la concurrence avec Pau Lopez.

« Si un gardien devait arriver, il n’y a pas de souci, on en parle librement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois : je serai là. Donc il faudra qu’il soit bon » déclarait Steve Mandanda en mai dernier. Lors du dernier mercato estival, le portier de 36 ans a vu Pau Lopez poser ses valises à Marseille et était prêt à défendre sa place. Mais depuis quelques semaines, la concurrence tourne en faveur du gardien espagnol. Face au PSG ce dimanche (0-0), Steve Mandanda a, une nouvelle fois, observé la rencontre depuis le banc des remplaçants. Une situation inédite pour l'international français, véritable emblème à l'OM.

« Il le savait que la concurrence allait pousser, mais peut-être pas aussi rapidement »