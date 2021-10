Foot - OM

OM - Malaise : Rien ne va plus pour Mandanda !

Publié le 20 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Arrivé cet été en provenance de l'AS Roma, Pau Lopez semble petit-à-petit prendre le pas sur Steve Mandanda dans les buts de l'OM.

Depuis les débuts du mois de septembre, Pau Lopez a pris le dessus sur Steve Mandanda et enchaîne les matches dans les buts de l'OM. « Pau a fait un très bon match, on est très content de lui, aussi bien de manière offensive et défensive. C’est aussi pour ça qu’on l’a recruté, pour ce type de match. C'est pourquoi il faut le valoriser, il a été très bien à un moment où l'équipe en avait besoin. J'espère qu'il va maintenir ce niveau », confiait d'ailleurs Jorge Sampaoli à ce sujet. Et la tendance va être difficile à inverser puisque comme le souligne Denis Balbir, Pau Lopez a été très bon contre Lorient et monte en puissance.

Lopez commence à prendre ses marques