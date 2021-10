Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà choisi sa prochaine vente !

Publié le 27 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 27 octobre 2021 à 13h34

Plus que jamais en quête de liquidités, l’OM cherche depuis plusieurs mois à boucler des ventes. En vain. Mais Pablo Longoria, qui souhaitait déjà se débarrasser de Duje Caleta-Car lors du dernier mercato estival, envisage toujours le départ de son défenseur croate en janvier pour remplir les caisses.

C’est un fait, le mercato estival 2021 de l’OM a été particulièrement animé dans le sens des arrivées avec les signatures de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz et Amine Harit. Autant de renforts réclamés par Jorge Sampaoli pour disposer d’une équipe compétitive autant en Ligue 1 qu’en Europa League, mais la direction de l’OM a quand même un problème. En proie à certaines difficultés financières, Pablo Longoria cherche depuis plusieurs mois à vendre des éléments disposant d’une bonne valeur marchande comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, mais aucun de ces deux éléments n’a trouvé preneur l’été dernier. Pour le moment…

L’OM veut se débarrasser de Caleta-Car

Dans un dossier consacré dans ses colonnes du jour à Caleta-Car, L’Equipe revient sur les coulisses de l’été très agité du défenseur central croate. Déjà passé tout proche d’un transfert à Liverpool en janvier dernier, il avait été poussé vers la sortie durant le mercato estival pour rapporter un peu de liquidités à l’OM, et malgré des approches du FC Valence et de Newcastle, Caleta-Car avait décidé de rester au Vélodrome. Toutefois, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec l’OM, Caleta-Car sera de nouveau poussé vers la sortie cet hiver puisque Pablo Longoria a un besoin impératif de boucler une ou plusieurs ventes.

Pourtant, Sampaoli l’apprécie…