Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas au bout de ses surprises... avec Strootman !

Publié le 28 octobre 2021 à 1h30 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a été prêté à Cagliari lors du dernier mercato estival.

Après six mois passés au Genoa la saison dernière, Kevin Strootman est revenu à l’Olympique de Marseille... pour repartir aussitôt. Le milieu a en effet une nouvelle fois été prêté en Serie A, du côté de Cagliari cette fois, sans toutefois que Pablo Longoria n’arrive à insérer une option d’achat. D’ailleurs, l’OM prend en charge une bonne partie du salaire de Strootman, qui ne gagne pas moins de 6M€ par an jusqu’en juin 2023. L’espoir de Longoria est au final de voir Cagliari prolonger son prêt et finalement l’acheter, mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu.

Strootman inquiète Cagliari