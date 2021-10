Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane pose une incroyable condition pour débarquer au PSG !

Publié le 27 octobre 2021 à 15h10 par T.M.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane voit son nom revenir de plus en plus du côté du PSG. Et alors que le Français ne serait pas contre remplacer Mauricio Pochettino, cela devra toutefois se faire à certaines conditions.

Mauricio Pochettino sera-t-il encore l’entraîneur du PSG pendant longtemps ? Si l’Argentin est arrivé en janvier dernier et est actuellement sous contrat jusqu’en 2023, son avenir est aujourd’hui très incertain. En effet, cela est flou concernant Pochettino, que l’on annonce notamment du côté de Manchester United à la place d’Ole Gunnar Solskjaer. Et pour le remplacer au PSG, c’est le nom de Zinedine Zidane qui revient souvent. D’ailleurs, selon les dernières informations de la presse anglaise, Zizou serait intéressé à l’idée de s’asseoir sur le banc du Parc des Princes.

Zidane fait une grosse demande !