«Dégoûté» du PSG, il lâche un terrible constat !

Balayé par le PSG ce samedi après-midi en championnat (2-5), Brest s’apprête à vivre une double confrontation dantesque en barrages de la Ligue des Champions face au club parisien. Au lendemain de cette défaite amère, le coach brestois Eric Roy n’a pas caché sa déception d’affronter une équipe française lors de cette compétition européenne.

Le PSG a remporté son premier duel face à Brest. Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, les Parisiens retrouveront le club breton en C1 afin d’obtenir une place pour les 8èmes de finale. Mais avant cela, Parisiens et Brestois se retrouvaient ce samedi après-midi à Francis Le Blé en championnat.

« On a déclenché l'opération mission impossible sur cette double confrontation »

Et malgré une belle prestation délivrée par Brest, le PSG a su faire la différence, et s’est finalement largement imposé (2-5). Pour Eric Roy, il sera quasiment impossible pour les Bretons de se qualifier face à l’ogre de la capitale. « On a déclenché l'opération mission impossible sur cette double confrontation. Déjà les battre une fois sur un match sec c'est compliqué, mais alors sur une double confrontation, c'est encore plus compliqué... On a appelé Ethan Hunt (le personnage incarné par Tom Cruise, NDLR). On est dans un projet Mission impossible. Mais dans Mission impossible à chaque fois, Ethan Hunt réussit », a affirmé le coach brestois ce dimanche en direct de l’émission Stephen Brunch de RMC.

« Le PSG doit aussi être dégoûté »

Surtout, Eric Roy est déçu d’affronter une équipe française comme le PSG en Ligue des Champions. « Je l'avais connu en tant que joueur quand j'étais à l'OM, en quarts on était tombé contre Monaco, à l'époque déjà on était dégoûté. Le foot européen c'est pour jouer des équipes différentes, voir des choses différentes. Le PSG doit aussi être dégoûté aussi parce qu'il jouait soit nous soit Monaco... Pour nous, ça aurait pu être Lille ou Monaco c'était pareil, on aurait été déçu. C'est la malchance de notre classement final qui nous donne cette situation-là. »