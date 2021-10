Foot - PSG

PSG : Gros coup dur avec Messi et Mbappé ?

Publié le 28 octobre 2021 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 28 octobre 2021 à 11h52

Alors que le PSG affrontera le LOSC vendredi soir, Kylian Mbappé et Leo Messi pourraient bien devoir faire l’impasse sur cette rencontre.

C’est un PSG amoindri numériquement qui se présentera au Parc des Princes ce vendredi soir contre le LOSC dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. En effet, outre les absences déjà prévues de Sergio Ramos, de Marco Verratti, et de Leandro Paredes, Kylian Mbappé pourrait également être absent en raison d’une infection ORL comme l’a annoncé le club parisien dans son dernier point médical ce mardi. Et justement, à près de vingt-quatre heures de la rencontre, l’international français n’a pas participé aux premières quinze minutes de l’entraînement de ce jeudi matin. Plus encore, Leo Messi était lui-aussi absent de cette séance de travail collective pour une raison actuellement inconnue. À suivre...