PSG - Malaise : Merguez, Payet… L’improbable punchline de Nasri contre Neymar !

Publié le 27 octobre 2021 à 17h45 par B.C.

Invité à commenter le Classique entre le PSG et l’OM (0-0), Samir Nasri s’est montré très critique envers Neymar.

Loin de son niveau habituel, Neymar a de nouveau déçu lors du Classique entre l’OM et le PSG (0-0). L’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un certain temps dans la capitale, alors qu’il était parvenu à briller avec sa sélection lors de la dernière Copa America. La situation est donc inquiétante pour Neymar, et ses dernières déclarations concernant son état d’esprit ne sont guère rassurantes. Invité de Football Club de Marseille , Samir Nasri ne s’est pas montré tendre à l’égard de la star du PSG suite à sa prestation sur la pelouse du Vélodrome.

« La vraie merguez du match, c’est Neymar »