PSG : Mauricio Pochettino annonce son plan pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 28 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé sera absent contre le LOSC ce vendredi soir, Mauricio Pochettino semble vouloir compter sur Lionel Messi pour compenser son absence.

Le moins que l’on puisse dire est que le Paris Saint-Germain ne sera pas au complet pour affronter le LOSC ce vendredi soir. En effet, dans son traditionnel point médical de veille de match, le club de la capitale a annoncé que Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Marco Verratti seront absents pour cette rencontre comptant pour la douzième journée de Ligue 1. Ainsi, avec l’absence désormais actée du premier cité, toute l’animation offensive parisienne dépendra de Neymar et de Leo Messi si ce dernier est bel et bien présent pour cette rencontre - chose qui serait la tendance selon les dernières indiscrétions. Et visiblement, c’est sur celui qu’on surnomme La Pulga que Mauricio Pochettino voudrait s’appuyer afin de compenser l’absence de Kylian Mbappé.

Lionel Messi installé à la place de Kylian Mbappé contre le LOSC ?