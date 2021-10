Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un message très fort à Di Maria !

Publié le 28 octobre 2021 à 23h45 par A.M.

Comme souvent depuis l'arrivée de Neymar et Kylian Mbappé, Angel Di Maria passe après les stars offensives. Mais Mauricio Pochettino assure compter sur lui.

Arrivé en 2015 au PSG, Angel Di Maria est désormais l'un des plus anciens parisiens au sein de l'effectif. Et pourtant, depuis l'arrivée de Neymar et Kylian Mbappé, le Fideo passe souvent au second plan. Et c'est encore plus le cas depuis que Lionel Messi a rejoint le PSG cet été. Symbole de cette situation, contre l'OM dimanche, c'est bien Angel Di Maria qui a été remplacé après l'expulsion d'Achraf Hakimi et non pas Neymar, pourtant très décevant. Mais Mauricio Pochettino envoie un message fort à l'international argentin.

«Je suis content de tous les joueurs, d'Angel aussi»