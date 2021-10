Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce verdict implacable sur l’état de Sergio Ramos !

Publié le 28 octobre 2021 à 22h15 par A.C.

Sergio Ramos n’a toujours pas joué avec le Paris Saint-Germain et certains se demandent quand on le reverra à nouveau sur un terrain.

Capitaine, Sergio Ramos a été un joueur fondamental pour le Real Madrid ces dix dernières années. Pourtant, lorsque le moment est venu de prolonger son contrat, Florentino Pérez ne semble pas avoir fait énormément d’efforts pour le retenir. La faute à un physique devenu fragile, à 35 ans. « Ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou de Ramos, qui a été opéré en février, serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait » a expliqué Frédéric Hermel, au micro de RMC Sport . « Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est : 'On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché’, ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer ». Une blessure qui ne s’est pas arrangée au Paris Saint-Germain, puisque Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses débuts dans son nouveau club.

« Son corps ne répond plus aussi bien à cause de son âge »