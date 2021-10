Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 27 octobre 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que l’état de Sergio Ramos inquiète, le PSG pourrait prendre une décision tonitruante avec son international espagnol.

Recruté libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas eu l’occasion d’effectuer ses débuts avec le PSG. Le pari réalisé par Leonardo est donc clairement perdant jusqu’à maintenant en raison des pépins physiques du défenseur de 35 ans, dont l’état est jugé préoccupant. « Il y a beaucoup de doutes sur la blessure de Ramos et cela l'affecte émotionnellement car son corps ne répond pas. Les sources que j'interroge ne sont pas optimistes quant à la guérison de Ramos. La reprise ne se passe pas bien : l'inquiétude est à son comble. Ramos n'est pas bien et le PSG le sait. Le plus important n'est pas de savoir quand Ramos fera ses débuts, mais s'il pourra jouer régulièrement », a annoncé ce mardi soir Antón Meana, journaliste à la Cadena SER . Une situation qui pourrait obliger le PSG à prendre une énorme décision avec Sergio Ramos.

