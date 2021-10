Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour William Saliba !

Publié le 27 octobre 2021 à 19h10 par Th.B.

Alors qu’il était question d’une volonté de témoigner du retour de William Saliba à l’issue de son prêt à l’OM, Arsenal pourrait finalement prendre la décision de vendre l’international espoir français de 20 ans. Explications.

Auteur d’un début de saison remarqué par Arsenal qui continuerait de suivre sa progression à l’OM, d’après la presse britannique, où il a été prêté par les Gunners cet été, William Saliba (20 ans) ne devrait cependant pas s’éterniser à Marseille. En effet, alors que son prêt arrivera à expiration à la fin de la saison, Goal a dévoilé dans la journée de mardi en s’appuyant sur des sources contactées par son journaliste Charles Watts que Arsenal aurait la ferme intention de compter sur Saliba la saison prochaine. L’OM n’aurait alors aucune chance d’avoir son mot à dire dans cette opération, en raison de l’absence d’une option d’achat dans le prêt convenu avec le club londonien. Néanmoins, tout pourrait basculer vers une vente définitive.

Une surprenante vente de Saliba ?