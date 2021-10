Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette rencontre qui pourrait relancer la succession de Mbappé !

Publié le 27 octobre 2021 à 16h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir à l’issue de la saison, le PSG serait à la recherche de son successeur et s’intéresserait à Karim Adeyemi. Le jeune buteur du RB Salzbourg a la cote sur le marché, et un prétendant serait déjà passé à l’action.

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid souhaite absolument mettre la main sur l’international français et oblige ainsi le club de la capitale à se lancer dès maintenant à la recherche d’un remplaçant. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont notamment dans le collimateur du PSG, mais Karim Adeyemi serait également visé d’après Sky Germany . L’attaquant du RB Salzbourg est l’une des nouvelles sensations du football européen et devrait rejoindre un cador européen lors du prochain mercato estival, et le PSG souhaite en profiter malgré la concurrence.

Le BVB a discuté avec le clan Adeyemi