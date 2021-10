Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à se séparer de Mauricio Pochettino ? La réponse !

Publié le 27 octobre 2021 à 15h15 par T.M.

Actuellement, la situation n’est pas la meilleure pour Mauricio Pochettino. De quoi envisager un possible départ de l’entraîneur du PSG ?

Alors que le PSG est en tête de la Ligue 1 et de son groupe de Ligue des Champions, les performances ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. Face à ces copies, Mauricio Pochettino est vivement critiqué, au point même de voir sa place être remise en question. Arrivé en janvier dernier, l’Argentin peine à convaincre sur le banc du PSG, et ce malgré les nombreuses stars à sa disposition. Un possible départ de Pochettino fait d’ailleurs de plus en plus parler, notamment en Angleterre, où on le voit comme le successeur de Solskjaer à Manchester United.

Quel choix pour le PSG ?