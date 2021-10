Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi pose un gros problème à Hakimi !

Publié le 29 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Achraf Hakimi est plus discret ces dernières semaines, Geoffroy Garétier estime que l'arrivée de Lionel Messi n'y est pas étrangère.

Arrivé cet été en provenance de l'Inter Milan pour environ 60M€, Achraf Hakimi a impressionné pour ses débuts au PSG où le poste de latéral droit était clairement identifié comme l'un des points faibles. Cependant, depuis quelques matches, le rendement de l'international marocain est en baisse. D'après Geoffroy Garétier, il y a d'ailleurs un lien avec l'arrivée de Lionel Messi que Mauricio Pochettino utilise dans le couloir droit.

«Depuis que Messi est venu l’influence d’Hakimi est en baisse»